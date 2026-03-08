O futebol feminino segue conquistando espaço em Jundiaí e na região, impulsionado por projetos que nasceram da paixão pelo esporte e da vontade de abrir portas para novas gerações. Um desses exemplos é o Legado, equipe que reúne meninas e mulheres que encontraram no futebol não apenas uma prática esportiva, mas também um espaço de acolhimento, desenvolvimento e sonhos.

O time surgiu a partir da iniciativa de Gislaine Gonçalves de Lima, de 31 anos, atual presidente da equipe. Segundo ela, a ideia nasceu da vontade de oferecer oportunidades para meninas que gostam de futebol e para mulheres que, muitas vezes, já não acreditavam que poderiam voltar a jogar.

“Começamos com poucos treinos, mas com muita vontade. Aos poucos fomos formando um grupo unido, que hoje representa muito mais do que um time. Representa uma família”, conta Gislaine. Atualmente, o projeto reúne cerca de 45 atletas, entre categorias de base e equipe principal.