A Prefeitura de Jundiaí divulgou a agenda esportiva do Time Jundiaí para os próximos dias, marcando a retomada gradual das competições regionais e estaduais. Atletas da cidade voltam a representar o município em diferentes modalidades, com compromissos já a partir desta sexta-feira (6).

A programação reúne disputas dentro e fora de Jundiaí, envolvendo equipes masculinas e femininas, além de categorias de base e modalidades paralímpicas. O calendário inclui eventos organizados por federações e competições oficiais do circuito esportivo paulista.

Entre os destaques está a participação nas Olimpíadas Especiais Brasil, com atletas do PEAMA na disputa da bocha. A competição abre a agenda na manhã de sexta-feira (6), no Centro de Lazer do Trabalhador, em Jundiaí.