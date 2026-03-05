05 de março de 2026
Jornal de Jundiaí
CALENDÁRIO

Time Jundiaí retoma agenda de competições

Por Vitor Silva
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Atletas da cidade voltam a representar o município em diferentes modalidades, com compromissos já a partir desta sexta-feira (6)

A Prefeitura de Jundiaí divulgou a agenda esportiva do Time Jundiaí para os próximos dias, marcando a retomada gradual das competições regionais e estaduais. Atletas da cidade voltam a representar o município em diferentes modalidades, com compromissos já a partir desta sexta-feira (6).

A programação reúne disputas dentro e fora de Jundiaí, envolvendo equipes masculinas e femininas, além de categorias de base e modalidades paralímpicas. O calendário inclui eventos organizados por federações e competições oficiais do circuito esportivo paulista.

Entre os destaques está a participação nas Olimpíadas Especiais Brasil, com atletas do PEAMA na disputa da bocha. A competição abre a agenda na manhã de sexta-feira (6), no Centro de Lazer do Trabalhador, em Jundiaí.

No sábado (7), o município terá representantes em duas competições. A equipe de natação participa do Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, em Limeira, enquanto a paranatação disputa o IV Open Paulista, na piscina do CECE Dr. Nicolino de Luca, em Jundiaí.

O domingo (8) também terá compromissos em diferentes modalidades. O taekwondo entra em ação em competição da Federação Paulista, no município de Cajati, reunindo atletas das categorias infantil ao master.

Ainda no domingo, o ciclismo representa Jundiaí no circuito BTG Pactual Series. A prova será realizada no Campo de Provas da Ford, em Tatuí, reunindo atletas de diferentes regiões do estado.

Confira a programação esportiva:

Sexta-feira – 6 de março

Bocha – Olimpíadas Especiais Brasil (Masculino e Feminino)

8h | Time Jundiaí PEAMA x Diversos

Local: Centro de Lazer do Trabalhador – Jundiaí

Sábado – 7 de março

Natação – Torneio Regional FAP (Masculino e Feminino – Petiz/Infantil)

6h30 | Time Jundiaí x Diversos

Local: Nosso Clube – Limeira (SP)

Paranatação – FAP – IV Open Paulista

7h | Time Jundiaí PEAMA x Diversos

Local: Piscina do CECE Dr. Nicolino de Luca – Jundiaí

Domingo – 8 de março

Taekwondo – Competição FPT (Masculino e Feminino – Infantil/Master)

7h30 | Time Jundiaí x Diversos

Local: Ginásio Luiz Carlos Felizardo Rodrigues – Cajati (SP)

Ciclismo – BTG Pactual Series (Masculino e Feminino)

8h | Time Jundiaí x Diversos

Local: Campo de Provas da Ford – Tatuí (SP)

O Time Jundiaí é formado por programas municipais como Escola de Esporte, Esporte Maior, PEAMA e Esporte Campeão, que contemplam formação esportiva, inclusão e desenvolvimento de atletas.

A Secretaria de Esporte informa que a agenda é organizada a partir das informações enviadas por técnicos e educadores esportivos. Por isso, alguns eventos podem não constar na programação divulgada.

