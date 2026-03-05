A Prefeitura de Jundiaí divulgou a agenda esportiva do Time Jundiaí para os próximos dias, marcando a retomada gradual das competições regionais e estaduais. Atletas da cidade voltam a representar o município em diferentes modalidades, com compromissos já a partir desta sexta-feira (6).
A programação reúne disputas dentro e fora de Jundiaí, envolvendo equipes masculinas e femininas, além de categorias de base e modalidades paralímpicas. O calendário inclui eventos organizados por federações e competições oficiais do circuito esportivo paulista.
Entre os destaques está a participação nas Olimpíadas Especiais Brasil, com atletas do PEAMA na disputa da bocha. A competição abre a agenda na manhã de sexta-feira (6), no Centro de Lazer do Trabalhador, em Jundiaí.
No sábado (7), o município terá representantes em duas competições. A equipe de natação participa do Torneio Regional da Federação Aquática Paulista, em Limeira, enquanto a paranatação disputa o IV Open Paulista, na piscina do CECE Dr. Nicolino de Luca, em Jundiaí.
O domingo (8) também terá compromissos em diferentes modalidades. O taekwondo entra em ação em competição da Federação Paulista, no município de Cajati, reunindo atletas das categorias infantil ao master.
Ainda no domingo, o ciclismo representa Jundiaí no circuito BTG Pactual Series. A prova será realizada no Campo de Provas da Ford, em Tatuí, reunindo atletas de diferentes regiões do estado.
Confira a programação esportiva:
Sexta-feira – 6 de março
Bocha – Olimpíadas Especiais Brasil (Masculino e Feminino)
8h | Time Jundiaí PEAMA x Diversos
Local: Centro de Lazer do Trabalhador – Jundiaí
Sábado – 7 de março
Natação – Torneio Regional FAP (Masculino e Feminino – Petiz/Infantil)
6h30 | Time Jundiaí x Diversos
Local: Nosso Clube – Limeira (SP)
Paranatação – FAP – IV Open Paulista
7h | Time Jundiaí PEAMA x Diversos
Local: Piscina do CECE Dr. Nicolino de Luca – Jundiaí
Domingo – 8 de março
Taekwondo – Competição FPT (Masculino e Feminino – Infantil/Master)
7h30 | Time Jundiaí x Diversos
Local: Ginásio Luiz Carlos Felizardo Rodrigues – Cajati (SP)
Ciclismo – BTG Pactual Series (Masculino e Feminino)
8h | Time Jundiaí x Diversos
Local: Campo de Provas da Ford – Tatuí (SP)
O Time Jundiaí é formado por programas municipais como Escola de Esporte, Esporte Maior, PEAMA e Esporte Campeão, que contemplam formação esportiva, inclusão e desenvolvimento de atletas.
A Secretaria de Esporte informa que a agenda é organizada a partir das informações enviadas por técnicos e educadores esportivos. Por isso, alguns eventos podem não constar na programação divulgada.