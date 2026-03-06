Moradores da região Oeste da cidade, principalmente do bairro do Medeiros, receberam o ex-prefeito Luiz Fernando Machado (PL) para tratar de projetos que a região precisa para se desenvolver com qualidade. Na reunião foram destacados os projetos que mudaram a realidade local, como o Canil da Guarda Municipal, a ampliação da UBS, as reformas e construções de escolas como Aparecida Merino e Fernanda de Favre, no Residencial Jundiaí, a reurbanização do Jardim Antonieta e a instalação das lâmpadas de led, além da reforma do campo e a construção da quadra coberta do Centro Esportivo Léo Nogueira, entre outras, realizadas de 2017 a 2024. Neste período, a região Oeste recebeu cerca de R$ 130 milhões em investimentos. Luiz Fernando, que é pré-candidato a deputado federal, ressaltou a recepção calorosa dos moradores e recebeu o carinho do sr. Wilmar Cruz, que mora no bairro do Medeiros há anos. "Luiz Fernando tem liderança e capacidade para seguir ajudando o nosso bairro a se desenvolver", comentou.

Mudança de foco

Conhecida por ações de acolhimento a pessoas em situação de rua, Jundiaí registrou no último ano aumento dessa população em regiões como o Centro e a Ponte São João, gerando críticas de moradores. Diante disso, a Prefeitura criou o Núcleo de Ordem Urbana, com atuação integrada entre secretarias e forças de segurança. Na primeira operação, na Ponte São João, chamou atenção o reforço no foco na segurança pública, em vez do tradicional acolhimento realizado anteriormente. Apesar disso, pessoas ligadas à administração afirmam que a prioridade seguirá sendo a assistência social, mas que durante a ação, houve prisões por tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes.