Moradores da região Oeste da cidade, principalmente do bairro do Medeiros, receberam o ex-prefeito Luiz Fernando Machado (PL) para tratar de projetos que a região precisa para se desenvolver com qualidade. Na reunião foram destacados os projetos que mudaram a realidade local, como o Canil da Guarda Municipal, a ampliação da UBS, as reformas e construções de escolas como Aparecida Merino e Fernanda de Favre, no Residencial Jundiaí, a reurbanização do Jardim Antonieta e a instalação das lâmpadas de led, além da reforma do campo e a construção da quadra coberta do Centro Esportivo Léo Nogueira, entre outras, realizadas de 2017 a 2024. Neste período, a região Oeste recebeu cerca de R$ 130 milhões em investimentos. Luiz Fernando, que é pré-candidato a deputado federal, ressaltou a recepção calorosa dos moradores e recebeu o carinho do sr. Wilmar Cruz, que mora no bairro do Medeiros há anos. "Luiz Fernando tem liderança e capacidade para seguir ajudando o nosso bairro a se desenvolver", comentou.
Mudança de foco
Conhecida por ações de acolhimento a pessoas em situação de rua, Jundiaí registrou no último ano aumento dessa população em regiões como o Centro e a Ponte São João, gerando críticas de moradores. Diante disso, a Prefeitura criou o Núcleo de Ordem Urbana, com atuação integrada entre secretarias e forças de segurança. Na primeira operação, na Ponte São João, chamou atenção o reforço no foco na segurança pública, em vez do tradicional acolhimento realizado anteriormente. Apesar disso, pessoas ligadas à administração afirmam que a prioridade seguirá sendo a assistência social, mas que durante a ação, houve prisões por tráfico de drogas e apreensão de entorpecentes.
Novas oitivas
A Câmara Municipal de Jundiaí realizou a segunda semana de oitivas da CPI Maria Luiza, que investiga possíveis falhas no atendimento à criança que morreu em setembro do ano passado com sinais de violência doméstica. Nesta etapa, considerada crucial, foram ouvidos representantes do Hospital São Vicente, da UBS Jardim Tulipas, da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Conselho Tutelar 3. As perguntas abordaram protocolos de registro de suspeita de violência infantil, comunicação ao Conselho Tutelar e revisão de procedimentos após a morte da paciente. Também foram discutidos o acompanhamento da família pela rede de proteção e denúncias registradas no Disque 100. No caso do Conselho Tutelar, os vereadores questionaram a cronologia do atendimento e se houve avaliação de afastamento da criança do ambiente familiar.
Transferido
O banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foi transferido nesta quinta-feira (5) para a Penitenciária II de Potim, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Secretaria de Administração Penitenciária, que não divulgou o motivo da transferência. O empresário estava detido desde quarta-feira (4) no Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo. A prisão foi mantida pela Justiça Federal durante audiência de custódia realizada após a detenção.
Negado de novo
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (5) para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro preso na unidade prisional conhecida como Papudinha, no Distrito Federal. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de reclusão por crimes contra a democracia. Com o voto, formou-se maioria para negar o pedido da defesa para que ele cumpra a pena em prisão domiciliar. Na segunda-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes já havia rejeitado a solicitação e encaminhado a decisão para referendo da Primeira Turma do STF. O colegiado é responsável pelo julgamento que resultou na condenação do ex-presidente.
Muita grana
O empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, movimentou R$ 19,5 milhões em quatro anos, segundo dados bancários enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. As informações foram divulgadas pelo portal Metrópoles e confirmadas pela Folha. Entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro deste ano, uma conta do empresário no Banco do Brasil registrou R$ 9,774 milhões em entradas e R$ 9,758 milhões em saídas. Entre os valores recebidos estão R$ 721 mil transferidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sendo R$ 384 mil em julho de 2022 e outras duas transferências realizadas em dezembro de 2023.