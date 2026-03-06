No Programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora AM 810, Itamar Borges recebeu o ex-prefeito de Campo Limpo Paulista, Luiz Braz. O ex-chefe do Executivo avaliou o cenário político na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e defendeu maior articulação regional para fortalecer a representatividade política. Segundo ele, ainda há falta de centralização nas ações e decisões que envolvem os municípios da região.
“Questões como água, esgoto, segurança, saúde e transporte precisam ser discutidas em conjunto pelos prefeitos. Depois essas demandas devem ser levadas aos deputados para que possam avançar”, afirmou.
Para isso, ele reforçou a necessidade de eleger candidatos regionais. “O candidato pede o voto e depois você pode cobrar que ele traga emendas, faça convênios. Não adianta votar em pessoas de fora por serem famosas, se elas muitas vezes nem sabem onde fica a Região Metropolitana de Jundiaí”, disse. “Quando era prefeito, dois ou três deputados de fora “deram uma forcinha” para Campo Limpo Paulista com destinação de emendas”, lembrou.
Luiz avaliou que, se o eleitorado regional estiver mais atento à escolha de seus representantes, a região pode conquistar mais espaço político. “Se acertarmos o voto na região, fatalmente conseguiremos ser beneficiados. Hoje as pessoas moram na região e não vivem apenas na cidade”, afirmou.
O ex-prefeito também destacou a importância do voto distrital como forma de aumentar o compromisso dos representantes com suas bases eleitorais. Para ele, o cenário eleitoral também tende a ser mais competitivo na próxima disputa. “Hoje existem mais nomes fortes sendo especulados do que na última eleição”, avaliou.
Luiz também lamentou a situação vivida por Campo Limpo e afirmou que deixou dinheiro em caixa para a finalização de obras, como recapeamento, o Parque da Cidade e a usina fotovoltaica.