No Programa Bastidores da Política, da Rádio Difusora AM 810, Itamar Borges recebeu o ex-prefeito de Campo Limpo Paulista, Luiz Braz. O ex-chefe do Executivo avaliou o cenário político na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e defendeu maior articulação regional para fortalecer a representatividade política. Segundo ele, ainda há falta de centralização nas ações e decisões que envolvem os municípios da região.

“Questões como água, esgoto, segurança, saúde e transporte precisam ser discutidas em conjunto pelos prefeitos. Depois essas demandas devem ser levadas aos deputados para que possam avançar”, afirmou.

Para isso, ele reforçou a necessidade de eleger candidatos regionais. “O candidato pede o voto e depois você pode cobrar que ele traga emendas, faça convênios. Não adianta votar em pessoas de fora por serem famosas, se elas muitas vezes nem sabem onde fica a Região Metropolitana de Jundiaí”, disse. “Quando era prefeito, dois ou três deputados de fora “deram uma forcinha” para Campo Limpo Paulista com destinação de emendas”, lembrou.