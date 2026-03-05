05 de março de 2026
MULHER SEGURA

DDM de Jundiaí prende condenados por violência doméstica

Por Fábio Estevam | Polícia Civil
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Polícia Civil
Os indivíduos capturados durante as diligências são condenados pela prática de crimes de violência doméstica
Os indivíduos capturados durante as diligências são condenados pela prática de crimes de violência doméstica

Na manhã desta quinta-feira (5) a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jundiaí, prendeu três homens por meio de mandados de prisão e um em flagrante por violência doméstica. A ação foi realizada durante a operação ‘Mulher Segura’, que ocorre em todo o Estado de São Paulo com foco no combate à violência contra a mulher.

Os indivíduos capturados durante as diligências são condenados pela prática de crimes de violência doméstica. Entre eles, um procurado pela Justiça pelo crime de tentativa de feminicídio.

Após as capturas, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem, onde permanecem à disposição da Justiça para os procedimentos legais cabíveis.

