05 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
MORTE SUSPEITA

Homem é encontrado morto em lago de pesqueiro na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil

Um homem de 49 anos foi encontrado morto dentro de um lago em um pesqueiro em Várzea Paulista, na tarde desta quarta-feira (4). O corpo foi localizado por um amigo da vítima.

Segundo relato do amigo, o homem era alcoólatra e consumia bebidas alcoólicas diariamente. Após algum tempo sem conseguir contato com ele - que não tinha celular -, decidiu ir até o local para saber como ele estava, momento em que o encontrou morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para a realização de exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.

O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários