Um homem de 49 anos foi encontrado morto dentro de um lago em um pesqueiro em Várzea Paulista, na tarde desta quarta-feira (4). O corpo foi localizado por um amigo da vítima.
Segundo relato do amigo, o homem era alcoólatra e consumia bebidas alcoólicas diariamente. Após algum tempo sem conseguir contato com ele - que não tinha celular -, decidiu ir até o local para saber como ele estava, momento em que o encontrou morto.
A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para a realização de exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.
O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado pela Polícia Civil.