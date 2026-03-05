Um homem de 49 anos foi encontrado morto dentro de um lago em um pesqueiro em Várzea Paulista, na tarde desta quarta-feira (4). O corpo foi localizado por um amigo da vítima.

Segundo relato do amigo, o homem era alcoólatra e consumia bebidas alcoólicas diariamente. Após algum tempo sem conseguir contato com ele - que não tinha celular -, decidiu ir até o local para saber como ele estava, momento em que o encontrou morto.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área até a chegada da equipe de perícia.