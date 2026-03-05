A Guarda Municipal descobriu, nesta quarta-feira (4), um desmanche clandestino de caminhões roubados e furtados no bairro San Francisco, em Itatiba. O local possuía até câmeras de monitoramento para que os criminosos identificassem a aproximação da polícia e tivessem tempo de fugir por uma rota de escape. Inclusive, há suspeita de que havia pessoas no imóvel, que teriam escapado antes da chegada dos agentes.

Os guardas realizavam buscas por um caminhão roubado pela manhã na cidade, avaliado em cerca de R$ 500 mil. Durante patrulhamento, a equipe identificou um galpão suspeito e solicitou apoio de outras viaturas.

Ao entrarem no imóvel, os agentes constataram que se tratava de um desmanche clandestino de veículos de grande porte. No interior do galpão, foi localizado o caminhão roubado já parcialmente desmontado.