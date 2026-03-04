04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SERIE A3

Paulista empata sem gols no Jayme Cintra

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
jpfotos.esporte
Galo chega a 13 pontos e segue em 10º lugar
Galo chega a 13 pontos e segue em 10º lugar

O Paulista ficou no 0 a 0 com o Bandeirante na noite desta quarta-feira, no Estádio Dr. Jayme Cintra. Em um jogo com poucas oportunidades claras, as equipes tiveram dificuldades para criar e pouco ameaçaram os goleiros ao longo dos 90 minutos.

Após um primeiro tempo equilibrado e de baixo volume ofensivo, o Galo voltou melhor do intervalo. A equipe passou a ter mais posse de bola e presença no campo de ataque, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações.

O Bandeirante, por sua vez, apostou nos contra-ataques, porém também não conseguiu transformar as chegadas em chances reais de gol. O placar permaneceu inalterado até o apito final.

Com o resultado, o Paulista soma 13 pontos e permanece na décima colocação na tabela.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários