O Paulista ficou no 0 a 0 com o Bandeirante na noite desta quarta-feira, no Estádio Dr. Jayme Cintra. Em um jogo com poucas oportunidades claras, as equipes tiveram dificuldades para criar e pouco ameaçaram os goleiros ao longo dos 90 minutos.
Após um primeiro tempo equilibrado e de baixo volume ofensivo, o Galo voltou melhor do intervalo. A equipe passou a ter mais posse de bola e presença no campo de ataque, mas esbarrou na falta de precisão nas finalizações.
O Bandeirante, por sua vez, apostou nos contra-ataques, porém também não conseguiu transformar as chegadas em chances reais de gol. O placar permaneceu inalterado até o apito final.
Com o resultado, o Paulista soma 13 pontos e permanece na décima colocação na tabela.