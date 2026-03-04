O Paulista entra em campo contra o Bandeirante, às 20h, sob esquema reforçado de segurança no Estádio Dr. Jayme Cintra. O aumento no número de viaturas no entorno do estádio foi solicitado pelo clube após a confusão registrada no último domingo (1), no empate por 2 a 2 com a Francana.

Na ocasião, seis torcedores foram presos depois de invadirem áreas internas do clube. Segundo o registro policial, integrantes de organizada quebraram o vidro da porta de acesso, arrombaram outros setores, incluindo a sala de troféus, e entraram no alojamento dos jogadores.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. O caso foi enquadrado na Lei Geral do Esporte, que prevê punição para quem promove tumulto ou incita violência em eventos esportivos, além de possível enquadramento por dano ao patrimônio.