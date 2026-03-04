04 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
SEGURANÇA

Paulista tem reforço policial após confusão

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
Thiago Batista
Medida ocorre após invasão e prisões no último jogo
O Paulista entra em campo contra o Bandeirante, às 20h, sob esquema reforçado de segurança no Estádio Dr. Jayme Cintra. O aumento no número de viaturas no entorno do estádio foi solicitado pelo clube após a confusão registrada no último domingo (1), no empate por 2 a 2 com a Francana.

Na ocasião, seis torcedores foram presos depois de invadirem áreas internas do clube. Segundo o registro policial, integrantes de organizada quebraram o vidro da porta de acesso, arrombaram outros setores, incluindo a sala de troféus, e entraram no alojamento dos jogadores.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu os envolvidos à delegacia. O caso foi enquadrado na Lei Geral do Esporte, que prevê punição para quem promove tumulto ou incita violência em eventos esportivos, além de possível enquadramento por dano ao patrimônio.

Os detidos passaram por audiência de custódia no dia seguinte e foram liberados. Para a partida desta noite, o policiamento foi ampliado como medida preventiva para evitar novos incidentes.

