O projeto “Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista” está com vagas abertas para os corais infantil, juvenil e adulto. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário. A participação é gratuita, com ensaios no Sesi de Campo Limpo Paulista, todas as quartas-feiras, das 18h45 às 20h45. O patrocínio é da Thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
O coral adulto, sob regência de Marco Antônio de Almeida Cunha, foi criado em 1993, como parte das atividades do Centro Cultural de Campo Limpo Paulista. Em 2002, foi criado o coral infantojuvenil, idealizado pela regente Silmara Drezza, com foco em técnica vocal e expressão corporal. Em 2022, o grupo foi desmembrado em dois núcleos, organizados por faixa etária. Atualmente, o coro cênico infantil, formado por crianças de 7 a 12 anos, conta com a regência de Débora Lorenti Lupianhe e o coro cênico tem como regente o maestro Otávio Piola.
Na área musical, completam a equipe Oficinas Culturais os pianistas Thiago Lourenço, Mariana Berganton e Paulo Nikolas Mescole, além da preparadora vocal Érika Muniz e de Reynaldo Puebla, preparador cênico que se junta ao coral adulto em 2026.
Os interessados devem se inscrever CLICANDO AQUI.
Escolas públicas
Além do canto coral, o projeto Oficinas Culturais desenvolve oficinas gratuitas dentro de algumas escolas públicas de Campo Limpo, exclusivas para alunos, no contraturno das aulas. Este ano duas novas escolas estão na programação, com aulas de capoeira e dança, incluindo ballet e jazz. Ao todo, são 4 instituições contempladas pelo projeto em 2026: EMEF Estância São Paulo, EMEF Lazaro Gago, EMEF Bairro dos Pinheiros e EMEF Vereador Joaquim Viscaíno Filho
Para seguir as novidades das Oficinas Culturais, basta acompanhar a página no Facebook: https://www.facebook.com/projetooficinasculturais e também o canal no Instagram (@projetooficinasculturais).