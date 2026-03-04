O projeto “Oficinas Culturais de Campo Limpo Paulista” está com vagas abertas para os corais infantil, juvenil e adulto. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário. A participação é gratuita, com ensaios no Sesi de Campo Limpo Paulista, todas as quartas-feiras, das 18h45 às 20h45. O patrocínio é da Thyssenkrupp, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O coral adulto, sob regência de Marco Antônio de Almeida Cunha, foi criado em 1993, como parte das atividades do Centro Cultural de Campo Limpo Paulista. Em 2002, foi criado o coral infantojuvenil, idealizado pela regente Silmara Drezza, com foco em técnica vocal e expressão corporal. Em 2022, o grupo foi desmembrado em dois núcleos, organizados por faixa etária. Atualmente, o coro cênico infantil, formado por crianças de 7 a 12 anos, conta com a regência de Débora Lorenti Lupianhe e o coro cênico tem como regente o maestro Otávio Piola.

Na área musical, completam a equipe Oficinas Culturais os pianistas Thiago Lourenço, Mariana Berganton e Paulo Nikolas Mescole, além da preparadora vocal Érika Muniz e de Reynaldo Puebla, preparador cênico que se junta ao coral adulto em 2026.