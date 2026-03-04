Uma denúncia anônima levou guardas municipais da Divisão de Canil de Cabreúva a deter um adolescente de 16 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no bairro Villarejo.
Os GMs Pereira, Egídio e Fajolli, com o K9 Glock, realizavam patrulhamento quando foram abordados por um munícipe, que informou sobre a prática de tráfico na avenida Adélia Barbosa de Oliveira. Com as características repassadas, a equipe seguiu até o local e identificou um suspeito.
Ao notar a aproximação da viatura, o adolescente correu por uma viela, mas foi alcançado e detido. Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele. Questionado sobre a denúncia e sobre uma casa abandonada onde as drogas estariam escondidas, o jovem acabou confessando e indicou o imóvel.
No interior da residência desocupada, os guardas localizaram uma sacola com entorpecentes escondida sob um colchão.
O adolescente foi encaminhado à delegacia, onde prestou depoimento e foi indiciado por ato infracional de tráfico de drogas. Após os procedimentos, ele foi liberado.