Alguns caminhos parecem não ser possíveis de serem percorridos somente com os pés. Eles parecem nos exigir mais. Possivelmente você já tenha experimentado, em sua vida, situações nas quais tenha chegado a determinado ponto e dito: não há mais solução, não há mais o que se possa fazer. E, mesmo diante desse quadro, você ainda escolheu acreditar que não era o fim. Mesmo que a única alternativa fosse se apoiar em apenas um fio de esperança, sua escolha não foi encerrar, mas continuar trilhando. Porém, agora, era necessário algo a mais. Nesses momentos, o que era exigido ia além do visível. Era algo mais profundo, talvez até silencioso, invisível aos olhos, mas absolutamente real para quem experimenta: a fé.

A fé é, em sua essência, confiança. A Bíblia a define como “o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem”. Para muitos, essa confiança está firmada em Deus. Para outros, manifesta-se como a convicção de que existe um propósito maior conduzindo suas histórias. Independentemente da forma como se apresenta, a fé aponta para aquilo que ultrapassa os limites da capacidade humana. Ela não nasce do que os olhos veem, mas do que o coração decide sustentar.

A ciência, inclusive, tem voltado seus olhos para esse fenômeno, enxergando a fé como um fator de suporte ao bem-estar. Não é possível determinar exatamente onde a fé acontece no cérebro, mas é possível observar o que ela produz na vida. Estudos indicam que a espiritualidade fortalece a resiliência emocional, amplia a esperança e ajuda o indivíduo a enfrentar adversidades com mais equilíbrio. Em termos científicos, a fé é um dos recursos internos mais poderosos de adaptação humana. Hoje existe, inclusive, um campo chamado neuroteologia, que estuda a relação entre espiritualidade e cérebro. Isso revela que a fé não é apenas uma experiência espiritual, mas também um recurso interior capaz de sustentar o ser humano nos momentos em que tudo parece desmoronar. A fé não elimina a dor, mas muda a forma como o cérebro a interpreta. Ela transforma o sofrimento em algo que pode ter sentido, e isso muda completamente a experiência humana. O corpo responde diretamente ao estado emocional. Quando a pessoa vive com esperança e segurança interior, o organismo permanece menos tempo em estado de alerta.

Embora a ciência avance a cada dia, trazendo feitos que antes eram inimagináveis, ela não é capaz de medir a Deus nem de explicar o sobrenatural, mas tem reconhecido, cada vez mais, seus efeitos. Em um mundo marcado por incertezas, a fé tem se mostrado não apenas uma expressão espiritual, mas também um recurso interior poderoso, capaz de sustentar o ser humano de dentro para fora.

Os dias que temos vivido têm sido marcados por incertezas. Quem consegue garantir o amanhã? As notícias alimentam o medo e a desesperança. O mundo avança em muitas áreas, mas ainda não consegue responder às dores mais profundas da alma humana. Ainda assim, há aqueles que continuam acreditando em algo maior que os sustenta.

A fé é essa força poderosa que pode nos manter de pé quando tudo ao redor parece ruir. É o que sustenta sonhos quando a realidade tenta sufocá-los. Não é a negação da realidade, mas a decisão de não se conformar com ela. A fé é a capacidade de continuar acreditando quando as circunstâncias não oferecem garantias, de permanecer firme quando não há respostas claras e de encontrar sentido mesmo em meio ao desconhecido.

Em tempos de incerteza, não se pode esperar apenas pelo que vem de fora. É preciso permitir que a força que habita em nosso interior se torne a nossa maior certeza. É preciso entender que, muitas vezes, são esses caminhos invisíveis que nos conduzem aos lugares mais extraordinários da vida, lugares que jamais seriam vividos se não fosse pela fé.

Buscar a fé, portanto, não é um ato instantâneo, mas um processo. Isso pode acontecer por meio da oração, da meditação, da leitura ou até mesmo em momentos simples de contemplação. São nesses instantes que o ser humano se reconecta com aquilo que é essencial e eterno, mesmo em meio à transitoriedade da vida.

No fim, a fé não é algo distante ou reservado a poucos. Ela é uma possibilidade presente em todos. Bastam pequenos gestos, pequenas escolhas e pequenas esperanças sendo construídas pouco a pouco, e jamais permitir que o medo tenha a palavra final.

Ana Paula Passos é formada em Pedagogia, com pós-graduação em Educação Parental, e atualmente curso MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas