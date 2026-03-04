Um motociclista foi atingido por um ônibus do transporte coletivo municipal na avenida São João, no bairro Ponte São João, em Jundiaí, no início da tarde desta quarta-feira (4).
De acordo com uma testemunha que presenciou o acidente, o motociclista ficou sob o coletivo e chegou a ser arrastado. Aos prantos e assustada, a mulher ao Jornal de Jundiaí que começou a gritar para que o motorista parasse o veículo ao perceber a situação.
Após a parada do ônibus, pessoas que estavam no local se mobilizaram para tentar levantar o veículo e retirar a perna da vítima, que teria ficado presa sob uma das rodas.
A própria testemunha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que se deslocou para prestar socorro. O estado de saúde do motociclista ainda não foi divulgado.