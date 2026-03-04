O Bazar do Voluntariado do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) é a oportunidade perfeita para renovar o guarda-roupa, encontrar itens para casa, brinquedos e ainda contribuir com o HSV. A próxima edição do evento aberto ao público será realizada na quarta-feira, 11 de março, das 8h às 16h, na rua Dr. Leonardo Cavalcanti, 350, Centro de Jundiaí.

Quem passar pelo local, vai encontrar uma grande variedade de produtos: roupas, sapatos, roupas de cama, mesa e banho, louças e utensílios domésticos, brinquedos, acessórios e muito mais. Os preços são acessíveis, a partir de R$ 3, e as compras acompanham a solidariedade. Para maior praticidade aos visitantes, o pagamento pode ser feito em dinheiro, Pix ou cartão de débito.

O Bazar do Hospital São Vicente une solidariedade e consumo consciente, com toda a renda revertida em prol da instituição, referência em Jundiaí e região. “Cada peça que chega até o nosso Bazar carrega uma história e ganha um novo significado. Preparamos tudo com muito carinho para que as pessoas encontrem produtos com preços acessíveis e, principalmente, encontrem a oportunidade de fazer o bem”, afirma a supervisora de Projetos Sociais do HSV, Viviane Rasera.