Um erro grosseiro na falsificação da placa levou à prisão de um motociclista na manhã desta quarta-feira (4), na região do bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. A ocorrência foi registrada por guardas municipais do Apoio Tático, que desconfiaram da placa com cores e padrão Mercosul, mas com a sequência alfanumérica do modelo antigo de placas.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Franciane e Molero realizavam patrulhamento quando notaram que a placa da motocicleta estava com sinais de adulteração. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não obedeceu de imediato. Após ser alcançado, alegou que não teria ouvido a determinação dos agentes.

Durante a vistoria, os guardas constataram que a moto estava com motor pertencente a outro veículo, com numeração suprimida. Além disso, havia indícios de que se tratava de veículo com baixa permanente, adquirido em leilão, o que impediria sua circulação regular.