Guardas municipais da equipe de Operações com Cães prenderam um homem por tráfico de drogas nesta terça-feira (3), no Jardim Novo Horizonte, em Jundiaí. A prisão ocorreu quando a equipe se deslocava do bairro para a delegacia, para registrar a localização de uma sacola com mais de 500 porções de entorpecentes.

Os GMs Madeira, M. Silva e Mikael, com o K9 Sírius, realizavam patrulhamento nas proximidades da UPA do bairro quando avistaram um grupo em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, as pessoas se dispersaram rapidamente, o que levou a equipe a empregar o cão de faro. Em poucos minutos, o animal localizou uma sacola contendo 532 porções de entorpecentes.

Enquanto se deslocavam para a delegacia para registrar a apreensão, os guardas passaram pela avenida Henrique Brunini, onde há outro ponto conhecido de tráfico. No local, abordaram um suspeito e encontraram com ele cerca de 200 porções de drogas variadas, além de dinheiro e um celular.