Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, durante ação realizada na cracolândia da Ponte São João/São Camilo, em Jundiaí, nesta terça-feira (3).

Os GMs Edwin, Guerrazzi e Lourenço, com o k9 Logan faziam patrulhamento durante em apoio a uma operação de limpeza urbana, quando durante abordagem social e vários moradores de rua que vivem na cracolândia, acabaram por identificar um criminoso procurado pela Justiça.

A checagem aos seus dados pessoais apontou que havia um mandado de prisão contra ele por tráfico.