Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
CAPTURADO

Traficante é preso por GMs em cracolândia de Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs participavam de uma alção conjunta, quando prenderam o criminoso

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães, durante ação realizada na cracolândia da Ponte São João/São Camilo, em Jundiaí, nesta terça-feira (3).

Os GMs Edwin, Guerrazzi e Lourenço, com o k9 Logan faziam patrulhamento durante em apoio a uma operação de limpeza urbana, quando durante abordagem social e vários moradores de rua que vivem na cracolândia, acabaram por identificar um criminoso procurado pela Justiça.

A checagem aos seus dados pessoais apontou que havia um mandado de prisão contra ele por tráfico.

O bandido foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o mandado foi cumprido.

