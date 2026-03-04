Um homem procurado pela Justiça por roubo foi preso também por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (3), no Jardim São Camilo, em Jundiaí. A prisão foi realizada por guardas municipais da equipe de Operações com Cães.

Os GMs Edvaldo, Maicon e William, com o K9 Red (com apoio do subinspetor Daniel e GMs Rufino e Sérgio Luiz) patrulhavam o bairro em apoio a uma operação de limpeza urbana quando, ao passarem por um ponto conhecido pelo tráfico, avistaram um suspeito. Ao notar a aproximação da viatura, ele correu por uma viela, sendo acompanhado pela equipe.

Durante a fuga, o homem entrou em uma residência e se trancou. O morador foi chamado e autorizou a entrada dos guardas. O suspeito foi localizado e abordado no interior do imóvel.