Na primeira semana de março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Câmara aprovou o Projeto de Lei nº 13.321, de autoria do vereador Edicarlos Vieira (União), que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. A iniciativa prevê a realização anual, no mês de novembro, de ações promovidas pela sociedade civil organizada com o objetivo de ampliar a conscientização sobre os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras, além de celebrar e incentivar a atuação dessas profissionais. O texto agora segue para sanção do prefeito.

Ao defender a proposta, Edicarlos destacou que o empreendedorismo representa independência financeira e possibilidade de transformação de vida. “Ter o próprio negócio permite que muitas mulheres sustentem suas famílias e, inclusive, rompam ciclos de violência doméstica. É o fortalecimento dessas mulheres e do empreendedorismo feminino”, afirmou.

O vereador Cristiano Lopes (PP) também ressaltou a importância da valorização. Ele pontuou que muitas mulheres acumulam funções, exercendo papéis familiares e profissionais simultaneamente. “Reconhecer o empreendedorismo feminino é reconhecer a contribuição dessas mulheres para a geração de emprego, renda e realização de sonhos”, disse.