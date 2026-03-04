Na primeira semana de março, mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a Câmara aprovou o Projeto de Lei nº 13.321, de autoria do vereador Edicarlos Vieira (União), que institui a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. A iniciativa prevê a realização anual, no mês de novembro, de ações promovidas pela sociedade civil organizada com o objetivo de ampliar a conscientização sobre os desafios enfrentados por mulheres empreendedoras, além de celebrar e incentivar a atuação dessas profissionais. O texto agora segue para sanção do prefeito.
Ao defender a proposta, Edicarlos destacou que o empreendedorismo representa independência financeira e possibilidade de transformação de vida. “Ter o próprio negócio permite que muitas mulheres sustentem suas famílias e, inclusive, rompam ciclos de violência doméstica. É o fortalecimento dessas mulheres e do empreendedorismo feminino”, afirmou.
O vereador Cristiano Lopes (PP) também ressaltou a importância da valorização. Ele pontuou que muitas mulheres acumulam funções, exercendo papéis familiares e profissionais simultaneamente. “Reconhecer o empreendedorismo feminino é reconhecer a contribuição dessas mulheres para a geração de emprego, renda e realização de sonhos”, disse.
Ainda voltado ao público feminino, foi aprovado o Projeto de Lei nº 14.870/2025, de Carla Basilio (PSD), que institui o “Dia das Mulheres do Futebol de Várzea” no Calendário Municipal de Eventos. A moção de apoio, de Mariana Janeiro (PT), ao Projeto de Lei nº 3.880/2024, da deputada federal Laura Carneiro (PSD-RJ), que propõe incluir a violência vicária na Lei Maria da Penha, assim como o Projeto de Lei nº 15.040/2025, de Zé Dias, que cria o programa de autonomia financeira para mulheres em situação de violência, foram adiados - provavelmente ainda para outra data de março.
Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram propostas como a instituição de inclusão do calendário municipal de eventos o “Desfile das Escolas de Samba”. O projeto, de autoria de Dr. Kachan Jr. (Republicanos), arrancou a celebração de diversos carnavalescos que estavam na tribuna. Ainda foram aprovados os projetos que criam a “Campanha de Conscientização sobre as Doenças do Carrapato em Cães”, de autoria de João Victor (PL), do “Selo Municipal de Comércio Confiável de Suplementos Alimentares”, de Leandro Basson (PL), e a proibição da distribuição de animais vivos como prêmio ou brinde.
Os parlamentares ainda tiveram um debate sobre a situação dos moradores de rua na cidade e comentaram a criação do Núcleo de Ordem Urbana, por parte do Executivo. O momento de descontração do dia ficou por conta do cantor Rudy, que faz cover do Elvis Presley, que foi homenageado durante o grande expediente e cantou rapidamente para o público.