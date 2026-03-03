03 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
NÃO PAGOU PENSÃO

Homem com mandado de prisão em aberto é preso pela PM em Jundiaí

Por Da redação | Polícia Militar
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / PM
O homem estava com mandado de prisão em aberto devido a falta de pagamento de pensão
Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira (2) na avenida Eliza Bárbaro Carraro, em Jundiaí. A captura foi realizada por policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar após uma mulher acionar a polícia devido a um desentendimento com o ex-marido.

De acordo com a 1ª Cia de Polícia, no endereço indicado pela mulher, os policiais encontraram ela e o ex-marido, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao consultarem o sistema, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, com validade até fevereiro de 2027, devido a falta de pagamento de pensão.

Diante do fato, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

