Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar nessa segunda-feira (2) na avenida Eliza Bárbaro Carraro, em Jundiaí. A captura foi realizada por policiais do 49º Batalhão de Polícia Militar após uma mulher acionar a polícia devido a um desentendimento com o ex-marido.

De acordo com a 1ª Cia de Polícia, no endereço indicado pela mulher, os policiais encontraram ela e o ex-marido, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Porém, ao consultarem o sistema, os militares constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o homem, com validade até fevereiro de 2027, devido a falta de pagamento de pensão.

Diante do fato, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.