PRESO PELA ROMU

Justiça manda assaltante e estuprador voltar para a cadeia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Um bandido condenado por assalto e estupro, que vinha cumprindo o final da pena em regime aberto, teve o benefício revogado pela Justiça, e foi capturado por guardas municipais da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), na tarde desta segunda-feira (2), em Itatiba. Com a regressão cautelar, ele terá de voltar ao regime semiaberto.

Os GMs Marco Aurélio, J. Souza e Correia faziam patrulhamento pelo bairro San Francisco, quando notaram um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, em checagem aos seus dados pessoais, os agentes descobriram um mandado de prisão para regressão cautelar.

Segundo apurou a reportagem, o roubo foi comedido em Lins, em 2016, e o estupro ocorreu durante este assalto. Após isso ele foi preso e condenado. Ao final da pena, passou a viver em liberdade concedida pela Justiça, até que, por infringir regras do regime aberto, foi determinada a regressão cautelar.

