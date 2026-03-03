Os músicos João Carlos De Luca (piano e voz) e Beto Brim (guitarra) trazem novos arranjos, criando novas ambientações para composições representativas da obra do cantor e compositor João Bosco. No show ‘João canta João’, dia 6 de março, apresentam sucessos como o “Mestre-sala dos Mares”, “O Rancho da Goiabada”, “O Bêbado e a Equilibrista”, “Kid Cavaquinho”, “Corsário”, “Papel Marche” e “Desenho de Giz”, além de curiosidades sobre a vida do compositor.

Formado em Comunicação Social (Rádio e TV) pela Fundação Álvares Penteado (FAAP), João De Luca trabalhou com nomes importantes da produção de musicais nas Rádio e TV Cultura – Fundação Padre Anchieta de Rádio e Televisão Educativas. Graduado em Música pela Universidade de Campinas (Unicamp), adquiriu experiências em diferentes frentes da expressão artística, seja em produção de programas de rádio e televisão, seja em peças teatrais, seja em projetos musicais diversos.

Em 2011, criou o “Espaço Cultural Dodecafônico” que se tornou referência na área musical da região de Jundiaí-SP devido aos trabalhos de alta qualidade artística e apresentações de grandes nomes, tais como: Nenê, Filó Machado, Benjamim Taubkin, Fábio Torres, Izabel Padovani, Marcelo Onofre, Léa Freire, Edu Ribeiro, Tiago Costa, Hércules Gomes e Teco Cardoso. Em julho de 2018, assumiu a função de Diretor de Cultura da Unidade de Gestão de Cultura da Prefeitura Municipal de Jundiaí – cargo que ocupou até dezembro de 2024 – retornando, em 2025, exclusivamente para a música e produção artística.