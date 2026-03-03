O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Associação Paulista dos Amigos da Arte (Apaa), lançou o edital 04/2026 + Orgulho 2026, que apoia Paradas do Orgulho realizadas em municípios paulistas durante o ano de 2026.

Serão selecionadas e apoiadas até 35 Paradas do Orgulho LGBTQIAPN+, a serem realizadas no estado de São Paulo, exceto na capital. O apoio contempla, conforme as necessidades do projeto, a contratação de apresentações artísticas e de estrutura (trio elétrico ou palco/som/luz).

Podem participar coletivos artístico-culturais com atuação no estado de São Paulo, por meio de seus representantes legais, pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos sediadas no estado de São Paulo e pessoas físicas. Cada proponente poderá inscrever um único projeto neste edital. As inscrições são gratuitas e ficam abertas até 2 de abril (18h), pelo sistema: www.editaisapaa.org.br