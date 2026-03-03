03 de março de 2026
Catador de recicláveis é preso com carro furtado e documento fake

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os GMs descobriram as irregularidades durante checagem

Um homem foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor na tarde desta segunda-feira (2), no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí. O carro que ele conduzia era produto de furto, e o documento apresentado era falso.

Os guardas municipais Zarantonello, Fialho, Honório e Molero receberam informação de que um veículo possivelmente “dublê” estaria circulando pelo bairro. Durante patrulhamento, localizaram o automóvel em trânsito e realizaram a abordagem.

O motorista apresentou um documento que coincidia com os dados aparentes do veículo, como número de chassi e placa, afastando inicialmente a suspeita. No entanto, após checagem mais detalhada, os agentes constataram que o carro havia sido furtado em Vinhedo no dia 18 de fevereiro e que utilizava placa adulterada.

Diante da constatação de que tanto o veículo quanto o documento eram irregulares, o homem - morador do bairro e trabalhador do ramo de reciclagem -, foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante.

