A jundiaiense Daniela Momesso, do Time Jundiaí/Ks Gym, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Taekwondo, disputado no Rio de Janeiro, no último sábado (28). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), é a principal do calendário nacional e define a Seleção Brasileira que representará o país nos torneios internacionais da temporada.

Aos 43 anos, Daniela competiu na categoria master 3, na divisão acima de 73kg. A atleta costuma lutar até 73kg ou 67kg, mas fatores físicos a levaram a subir de peso nesta edição. Ainda assim, encarou o desafio e garantiu lugar no pódio em um dos eventos mais exigentes do país.

O resultado ganha peso por ter sido o primeiro grande compromisso da carreira após a conquista da faixa preta. A própria atleta classificou o momento como um divisor de águas. Segundo ela, a mudança representa uma nova etapa, com exigências técnicas, táticas e físicas mais elevadas dentro da modalidade.