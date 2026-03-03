A jundiaiense Daniela Momesso, do Time Jundiaí/Ks Gym, conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Taekwondo, disputado no Rio de Janeiro, no último sábado (28). A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), é a principal do calendário nacional e define a Seleção Brasileira que representará o país nos torneios internacionais da temporada.
Aos 43 anos, Daniela competiu na categoria master 3, na divisão acima de 73kg. A atleta costuma lutar até 73kg ou 67kg, mas fatores físicos a levaram a subir de peso nesta edição. Ainda assim, encarou o desafio e garantiu lugar no pódio em um dos eventos mais exigentes do país.
O resultado ganha peso por ter sido o primeiro grande compromisso da carreira após a conquista da faixa preta. A própria atleta classificou o momento como um divisor de águas. Segundo ela, a mudança representa uma nova etapa, com exigências técnicas, táticas e físicas mais elevadas dentro da modalidade.
O Grand Slam reúne apenas atletas campeões brasileiros, vencedores da Copa do Brasil e competidores bem posicionados no ranking nacional. Além disso, nomes de destaque internacional também participam da disputa, elevando o nível das lutas e a competitividade em todas as categorias.
Daniela destacou que o ambiente foi um dos pontos mais marcantes da experiência. A presença de campeões mundiais e atletas que vivem exclusivamente do esporte reforçou o grau de exigência da competição. Para ela, observar treinos e combates de alto rendimento também faz parte do aprendizado.
Mesmo com o pódio, a meta inicial não era necessariamente a medalha. A atleta explicou que o principal objetivo era ganhar vivência em um campeonato de grande porte como faixa preta e identificar aspectos que poderiam ser aprimorados ao longo da temporada.
A preparação, no entanto, foi marcada por dificuldades. No dia 28 de novembro, Daniela sofreu uma lesão no tendão e no músculo da coxa, o que comprometeu parte do ciclo de treinamentos. A recuperação não ocorreu no tempo ideal, principalmente no que diz respeito ao descanso necessário.
Ainda sem estar totalmente recuperada, ela decidiu competir. Durante a disputa, principalmente até o segundo round das lutas, sentiu dores na região lesionada. A participação, portanto, exigiu não apenas preparo técnico, mas também superação física.
Outro desafio relatado pela atleta é a conciliação da rotina profissional com o esporte de alto rendimento. Diferentemente de muitos adversários que contam com bolsa e dedicação integral aos treinos, Daniela divide o tempo entre o trabalho e a preparação esportiva.
A final foi disputada contra uma atleta mais experiente na faixa preta. Além da diferença de vivência na categoria, a mudança de peso também influenciou no confronto. Ainda assim, Daniela conseguiu manter desempenho competitivo e assegurar a medalha de prata.
No momento da premiação, a conquista teve significado especial. No pódio, ela relembrou a própria trajetória e a jovem que, aos 12 anos, sonhava em se tornar atleta. Para Daniela, a idade não limita a busca por objetivos dentro do esporte.
O resultado consolida o nome da jundiaiense entre as principais atletas da categoria master e reforça a representatividade do Time Jundiaí no cenário nacional. A medalha também projeta a lutadora para desafios ainda maiores ao longo do ano.
Com o encerramento do Grand Slam, o foco agora é a recuperação completa da lesão e a definição do planejamento com a comissão técnica. A atleta deve passar por reavaliação física antes de retomar a intensidade máxima dos treinos.
A prata no principal torneio nacional, que define a Seleção Brasileira para compromissos internacionais, marca um novo capítulo na carreira de Daniela Momesso. Entre superações e recomeços, a jundiaiense transforma experiência e persistência em resultado de alto nível.