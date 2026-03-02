Um homem de 22 anos foi preso em flagrante no final de semana após confessar ter furtado ovos de páscoa em um supermercado localizado na avenida União dos Ferroviários, em Jundiaí.

Segundo a Guarda Municipal, o suspeito tinha sido detido por colaboradores do estabelecimento. Com ele, foi encontrada uma mochila contendo diversos ovos de Páscoa e chocolates. Com a chegada dos guardas, o suspeito confessou o furto e disse que estava com outras três pessoas, que já tinham fugido do local.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e contou que ele e os outros responsáveis pelo furto eram de Curitiba, estavam hospedados em um hotel em São Paulo e que se locomoveram até o mercado usando um carro. O acusado admitiu também que o grupo veio para Jundiaí para cometer furtos em diversos mercados.