A Guarda Municipal de Jundiaí prendeu na tarde desta segunda-feira (2) um suspeito de agredir uma mulher no Centro e um homem que a tentou defender. A GM foi acionada via sistema de monitoramento de câmeras.

Segundo a GM, ao chegar ao local, a equipe foi abordada por um homem que confirmou ter sido agredido após presenciar o suspeito agredindo a mulher e ter tentado auxiliá-la. Ele relatou à GM que em seguida teve o celular furtado.

Uma viatura da Guarda Municipal localizou e abordou o suspeito na rua José Maria Whitaker, no São Camilo, e encontrou com ele o aparelho celular da vítima. O agressor foi conduzido ao plantão policial e teve a prisão em flagrante ratificada pelos crimes de roubo, lesão corporal e violência doméstica. O celular do homem que defendeu a mulher das agressões foi devolvido a ele.