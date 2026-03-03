Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo domingo (8), a Câmara Municipal realiza, nesta terça-feira (3), uma sessão ordinária marcada por projetos e moções voltados à promoção dos direitos das mulheres. O principal destaque da pauta é o Projeto de Lei nº 15040/2025, de autoria do vereador Zé Dias (Republicanos), que institui o Programa Municipal de Ações para Garantir a Autonomia Financeira das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar.

A proposta tem como objetivo promover a capacitação profissional e o empreendedorismo de mulheres atendidas pela rede municipal, assegurando acesso a cursos técnicos, bolsas de qualificação, microcrédito produtivo orientado e encaminhamento ao mercado de trabalho. O texto também prevê articulação entre secretarias municipais, Fundo Social de Solidariedade e instituições de ensino, fortalecendo políticas públicas integradas de assistência social, trabalho, renda e direitos humanos. A iniciativa busca contribuir para a independência econômica das beneficiárias e, consequentemente, para a ruptura do ciclo de violência, conforme previsto na Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

“Esse projeto nasce da compreensão de que muitas mulheres não conseguem romper o ciclo da violência doméstica por dependência financeira. Nosso objetivo é criar caminhos reais de capacitação, emprego e renda para garantir autonomia e dignidade", disse o vereador Zé Dias. “Não basta acolher; é preciso oferecer oportunidade. O programa propõe qualificação, trabalho e apoio para que essas mulheres tenham autonomia e consigam seguir em frente com segurança", reforçou o parlamentar.