Um homem com mandado de prisão preventiva por ameaças contra a ex-companheira foi capturado neste domingo (1º) por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Jundiaí, com apoio de guardas municipais.

De acordo com a DDM, o investigado é suspeito da prática de crimes de violência doméstica. Durante as apurações, foi constatado que a vítima teria sido agredida fisicamente e ameaçada de morte. Ela solicitou medidas protetivas de urgência, mas, segundo a polícia, o homem vinha se escondendo para evitar ser intimado oficialmente, além de continuar proferindo ameaças.

Diante da gravidade, da reiteração das condutas e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal e assegurar o cumprimento das medidas protetivas. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário.