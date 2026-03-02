02 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
PRISÃO PREVENTIVA

DDM prende 'valentão' que vinha se escondendo em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
JORNAL DE JUNDIAÍ
Com apoio da GM, os policiais acharam e prenderam o suspeito
Com apoio da GM, os policiais acharam e prenderam o suspeito

Um homem com mandado de prisão preventiva por ameaças contra a ex-companheira foi capturado neste domingo (1º) por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Jundiaí, com apoio de guardas municipais.

De acordo com a DDM, o investigado é suspeito da prática de crimes de violência doméstica. Durante as apurações, foi constatado que a vítima teria sido agredida fisicamente e ameaçada de morte. Ela solicitou medidas protetivas de urgência, mas, segundo a polícia, o homem vinha se escondendo para evitar ser intimado oficialmente, além de continuar proferindo ameaças.

Diante da gravidade, da reiteração das condutas e do risco à integridade física e psicológica da vítima, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal e assegurar o cumprimento das medidas protetivas. O pedido foi acolhido pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário.

O homem permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários