Últimos dias para presenciar a Exposição Iseda na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot. A mostra, que segue até o dia 5 de março, é uma homenagem aos povos ancestrais, buscando na própria natureza a inspiração para a composição das obras. O público é convidado a um mergulho sensível em criações que resgatam a conexão entre ser humano, território e origem, através das artes em grafismos tribais e indígenas, além de poesias reflexivas.

O artista Alex Roch explica que foram utilizados elementos encontrados no cotidiano, como folhas de coqueiro caídas, galhos e cascas de árvore, integrados como parte essencial das obras. Essa reflexão do uso da natureza como arte viva é destacada na poesia “Será”, que provoca uma reflexão essencial como diz Alex: “Será que realmente precisamos interferir na obra? Pois a natureza já nos dá tudo”.

