Últimos dias para presenciar a Exposição Iseda na Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot. A mostra, que segue até o dia 5 de março, é uma homenagem aos povos ancestrais, buscando na própria natureza a inspiração para a composição das obras. O público é convidado a um mergulho sensível em criações que resgatam a conexão entre ser humano, território e origem, através das artes em grafismos tribais e indígenas, além de poesias reflexivas.
O artista Alex Roch explica que foram utilizados elementos encontrados no cotidiano, como folhas de coqueiro caídas, galhos e cascas de árvore, integrados como parte essencial das obras. Essa reflexão do uso da natureza como arte viva é destacada na poesia “Será”, que provoca uma reflexão essencial como diz Alex: “Será que realmente precisamos interferir na obra? Pois a natureza já nos dá tudo”.
Algumas criações estão registradas em tela, enquanto outras têm como base elementos orgânicos que se transformam com o tempo. Deste modo, nos últimos dias de exposição, certas bases naturais já não existem mais como eram no início, reforçando a ideia de que a obra é viva.
Serviço
Exposição Iseda
Data: até dia 5 de março
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – avenida Dr. Cavalcanti, 396 – Complexo Argos
Entrada gratuita
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h; e aos sábados das 10h às 14h