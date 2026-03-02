O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lança um lote de editais de difusão cultural, com investimento de R$ 28,9 milhões. A iniciativa é gerida pela organização social Associação Paulista dos Amigos da Arte.
“Com este investimento de R$ 28,9 milhões, ampliamos a presença do Estado nos municípios e fortalecemos a cultura como motor de desenvolvimento humano e econômico. Queremos que cada cidade paulista tenha condições de celebrar suas tradições, impulsionar seus festivais e dar visibilidade aos seus talentos”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.
Para este lote, voltado aos municípios paulistas, as inscrições abrangem três linhas de apoio:
Difusão CultSP
Apoio a festas, celebrações, datas comemorativas e demais eventos culturais que promovam a valorização e o desenvolvimento da cultura local e ocupação do ambiente urbano, contemplando 380 municípios, com R$ 20 mil por cidade.
Apoio a Festivais
Apoio a iniciativas como feiras, festivais e outros eventos que promovam um amplo conjunto de ações de difusão artístico-cultural para público diverso, bem como o desenvolvimento cultural e a ativação da economia criativa regional, que estejam no mínimo na segunda edição e com duração mínima de dois dias, contemplando 32 municípios, com R$ 100 mil por evento.
Revelando SP
Edital voltado às prefeituras paulistas, que podem indicar representantes que promovam a valorização e difusão da sua cultura tradicional, nas categorias Artesanato, Culinária e Manifestação Artística. Ao todo, serão selecionados 155 municípios para participar de seis edições do evento ao longo do ano.
As inscrições podem ser feitas pelo site www.amigosdaarte.org.br
Sobre a Amigos da Arte
A Associação Paulista dos Amigos da Arte, Organização Social de Cultura responsável pela gestão de chamadas públicas, do Teatro Sérgio Cardoso, e do Teatro de Araras, além do Mundo do Circo SP, trabalha em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a iniciativa privada desde 2004.
Música, literatura, dança, teatro, circo e atividades de artes integradas fazem parte da atuação da Amigos da Arte, que tem como objetivo fomentar a produção cultural por meio de festivais, programas continuados e da gestão de equipamentos culturais públicos. Em seus 19 anos de atuação, a Organização desenvolveu cerca de 70 mil ações que impactaram mais de 30 milhões de pessoas.