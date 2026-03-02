O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, lança um lote de editais de difusão cultural, com investimento de R$ 28,9 milhões. A iniciativa é gerida pela organização social Associação Paulista dos Amigos da Arte.

“Com este investimento de R$ 28,9 milhões, ampliamos a presença do Estado nos municípios e fortalecemos a cultura como motor de desenvolvimento humano e econômico. Queremos que cada cidade paulista tenha condições de celebrar suas tradições, impulsionar seus festivais e dar visibilidade aos seus talentos”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Para este lote, voltado aos municípios paulistas, as inscrições abrangem três linhas de apoio:

Difusão CultSP