O ator e diretor Dennis Carvalho morreu na manha deste sábado (28), no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. A unidade de saúde confirmou o falecimento do diretor por meio de nota divulgada à imprensa. "O Hospital Copa Star confirma com pesar o falecimento de Dennis de Carvalho neste sábado e se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes".

Dennis Carvalho foi um dos nomes mais influentes da televisão brasileira, com trajetória marcada por sucessos tanto diante das câmeras quanto nos bastidores.

A relação de Dennis com a televisão começou em meados da década de 1960. Ele passou pela TV Paulista e pela TV Tupi antes de chegar à TV Globo, em 1975. Na emissora, foi contratado inicialmente para atuar na novela “Roque Santeiro”, cuja exibição acabou proibida pela censura na época.