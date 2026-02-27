Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (27), no bairro Estiva, em Louveira. A prisão, porém, não foi fácil de ser realizada. Num primeiro momento, de acordo com os policiais, o suspeito fingiu demência para tentar sensibilizar a equipe. Posteriormente, ao perceber que não daria certo, ele resistiu à prisão. Houve luta corporal contra ambos os PMs, sendo uma mulher. Nem mesmo intervenção com arma de choque e spray de pimenta foram suficientes para conte-lo. As técnicas de imobilização também não funcionavam, obrigando o policial a esmurrar o homem, até que ele cedesse. Outras viaturas prestaram apoio, após acionamento do Centro de Operações da PM (Copom), que acompanhava a ocorrência em tempo real por meio da câmera operacional portátil.
A equipe formada pelo cabo Correia e pela soldado Camila se deslocava após atendimento de outra ocorrência quando flagrou um homem na rstrada Armando Moraes Dutra - ponto conhecido pelo tráfico - entregando drogas a um comprador. Ao perceberem a aproximação da viatura, tanto o usuário quanto o suspeito de trafico tentaram fugir.
Os policiais desembarcaram e abordaram o suspeito, que jogou uma sacola ao chão e levantou as mãos. Dentro da sacola foram encontradas porções de drogas variadas e dinheiro trocado. Questionado, ele inicialmente teria admitido o tráfico, mas depois mudou a versão e passou a negar o crime, além de, segundo os policiais, fingir confusão mental e tentar se levantar para fugir.
Ainda conforme o registro, ao perceber que a 'demência' não estava funcionando, o suspeito resistiu à prisão, entrando em luta corporal com os dois PMs. Spray de pimenta e técnicas de imobilização foram utilizados, mas ele continuou reagindo. Diante da resistência ativa e, segundo o cabo Correia, do risco à integridade da equipe, foram empregada força até que fosse possível algemá-lo. Durante a ação, o homem sofreu lesões na face e na cabeça, e um dos policiais teve inchaço na mão.
Outras viaturas prestaram apoio, após acionamento do Centro de Operações da PM (Copom), que acompanhava a ocorrência em tempo real por meio da câmera operacional portátil.
O suspeito foi levado à Santa Casa de Louveira, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Os policiais também passaram por avaliação médica.
Na delegacia, o delegado ratificou a voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas, resistência e lesão corporal. Foram apreendidas 39 porções de crack, 23 de cocaína, sete de maconha e R$ 21 em dinheiro. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.