Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão, por tráfico de drogas, nesta quinta-feira (27), no bairro Estiva, em Louveira. A prisão, porém, não foi fácil de ser realizada. Num primeiro momento, de acordo com os policiais, o suspeito fingiu demência para tentar sensibilizar a equipe. Posteriormente, ao perceber que não daria certo, ele resistiu à prisão. Houve luta corporal contra ambos os PMs, sendo uma mulher. Nem mesmo intervenção com arma de choque e spray de pimenta foram suficientes para conte-lo. As técnicas de imobilização também não funcionavam, obrigando o policial a esmurrar o homem, até que ele cedesse. Outras viaturas prestaram apoio, após acionamento do Centro de Operações da PM (Copom), que acompanhava a ocorrência em tempo real por meio da câmera operacional portátil.

A equipe formada pelo cabo Correia e pela soldado Camila se deslocava após atendimento de outra ocorrência quando flagrou um homem na rstrada Armando Moraes Dutra - ponto conhecido pelo tráfico - entregando drogas a um comprador. Ao perceberem a aproximação da viatura, tanto o usuário quanto o suspeito de trafico tentaram fugir.

Os policiais desembarcaram e abordaram o suspeito, que jogou uma sacola ao chão e levantou as mãos. Dentro da sacola foram encontradas porções de drogas variadas e dinheiro trocado. Questionado, ele inicialmente teria admitido o tráfico, mas depois mudou a versão e passou a negar o crime, além de, segundo os policiais, fingir confusão mental e tentar se levantar para fugir.