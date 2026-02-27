Nesta quarta-feira (25), o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) julgou uma ação direta de incontitucionalidade relacionada ao pagamento de adicional de risco aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos de guarda municipal, agente de trânsito e agente de fiscalização de posturas municipais da Prefeitura de Jundiaí.

O relator foi o desembargador Fábio Monteiro Gouvêa e, por unanimidade, houve a suspensão do pagamento do adicional, de 30%, aos servidores mencionados. O benefício estava em vigor desde 2010, mas o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, pediu a suspensão, por considerar o pagamento inconstitucional. O pedido foi, então, acatado pelos desembargadores.

Em outubro do ano passado, a Prefeitura de Jundiaí comemorou a liminar que obteve no Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o pagamento do adicional de risco de vida aos servidores da Guarda Municipal, agentes de trânsito e de fiscalização do comércio. No âmbito do TJ-SP, o pedido para manter o pagamento havia sido negado anteriormente. Por meio da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania (SMJC), o município apelou à Suprema Corte e obteve êxito.