A comercialização irregular de lotes na região conhecida como Área do Pinheirinho, nas proximidades do Parque da Cidade, em Jundiaí, resultou no ajuizamento de Ação Civil Pública e em uma série de medidas judiciais para conter o avanço da ocupação irregular. A Prefeitura informou que atua em cooperação com o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) para responsabilizar civil e criminalmente os envolvidos.

As primeiras irregularidades foram identificadas e embargadas pelo Município em 2019. Por tratar-se de área rural, foi necessária investigação para identificar os responsáveis. Na época, o Ministério Público entendeu que as medidas administrativas adotadas haviam controlado a situação e o inquérito civil foi arquivado.

Em 2024, no entanto, a Prefeitura constatou a retomada da comercialização clandestina pelos mesmos envolvidos e solicitou a reabertura do inquérito. No âmbito administrativo, o Município afirma ter esgotado diversas etapas de fiscalização para coibir a prática. Desde 2025 as ações foram intensificadas, culminando no ajuizamento da Ação Civil Pública e no andamento de 13 ações judiciais demolitórias.