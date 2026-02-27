27 de fevereiro de 2026
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Homem ao lado de mulheres provoca ciúmes e vira caso de polícia

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs detiveram o companheiro da mulher e o levaram para a delegacia
Um homem foi preso por violência doméstica no início da madrugada desta sexta-feira (27), em Itupeva, suspeito de tentar ferir a companheira com um canivete durante uma discussão motivada por ciúmes.

De acordo com o relato da vítima, o desentendimento começou depois que o homem mostrou a ela fotos em que aparecia ao lado de duas mulheres. Revoltada, ela tentou empurrá-lo pelo pescoço, momento em que ele reagiu. Segundo ela, o companheiro tentou sacar uma faca do tipo canivete que carregava. O objeto chegou a cair no chão, mas ele o pegou novamente. Nesse instante, o irmão da vítima chegou e conseguiu segurá-lo. Mesmo contido, o suspeito ainda teria tentado golpeá-la.

A Polícia Militar foi acionada e enviou uma equipe ao local. O homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso em flagrante por violência doméstica.

