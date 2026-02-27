Um homem investigado por lesão corporal e estupro contra a ex-companheira foi preso nesta quinta-feira (26), em Jundiaí, por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). A prisão ocorreu em cumprimento de mandado expedido pela Justiça, após representação da unidade especializada.

De acordo com a investigadora-chefe Lilian Picchi, durante as apurações foi constatado que a vítima teria sido agredida física e sexualmente pelo então companheiro, em um episódio motivado por ciúmes após o término do relacionamento.

Com a conclusão do inquérito, a delegada responsável solicitou a decretação da prisão preventiva do investigado, com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal e resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Segundo Lilian, o pedido foi acolhido pelo Ministério Público e deferido pelo Poder Judiciário.