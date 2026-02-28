A etiqueta é item obrigatório em roupas e demais produtos têxteis e reúne informações essenciais para a segurança do consumidor e para a durabilidade das peças. O alerta é do Ipem-SP, autarquia do Governo de São Paulo vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania e órgão delegado do Inmetro. Segundo o instituto, ignorar ou remover essas orientações pode causar prejuízos e até riscos à saúde.

De acordo com o órgão, a etiqueta funciona como a identificação oficial do produto têxtil. Nela devem constar, obrigatoriamente, a composição do tecido com indicação das fibras e respectivos percentuais, o país de origem, o tamanho ou dimensão, as instruções de conservação e a identificação do fabricante ou importador, com nome, razão social ou marca registrada.

As orientações de conservação podem ser apresentadas por símbolos, textos ou ambos. A bacia com água indica as condições de lavagem e, quando acompanhada de número, a temperatura máxima permitida. O triângulo informa sobre o uso de alvejante; o quadrado trata da secagem; o quadrado com círculo indica secagem em tambor; o ferro orienta sobre a passadoria; e o círculo refere-se à lavagem a seco ou limpeza profissional. Quando o símbolo aparece riscado, o procedimento é proibido.