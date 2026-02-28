Um jovem de 19 anos foi detido na noite desta sexta-feira após ser flagrado com uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro San Francisco, em Itatiba. O veículo apresentava placa incompatível com o cadastro original e chassi suprimido.

De acordo com a Guarda Municipal, por volta das 22h, a equipe da viatura GMI-02, formada pelos agentes Rodrigues e Montini, foi acionada pela Central de Monitoramento de Itatiba (CMI) sobre uma motocicleta Yamaha YBR vermelha que ostentava placa registrada em Jarinu (SP). O sistema apontou divergência, já que o emplacamento pertence a uma motocicleta da mesma marca e modelo, porém de cor preta.

Segundo a central, o condutor havia acessado o bairro pela Avenida Antônio Nardi. Já de posse das características do suspeito, a equipe iniciou patrulhamento na região e conseguiu localizar a motocicleta. Durante a abordagem, os guardas constataram que o chassi estava suprimido, enquanto a numeração do motor permanecia intacta.