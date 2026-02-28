Um jovem de 19 anos foi detido na noite desta sexta-feira após ser flagrado com uma motocicleta com sinais de adulteração no bairro San Francisco, em Itatiba. O veículo apresentava placa incompatível com o cadastro original e chassi suprimido.
De acordo com a Guarda Municipal, por volta das 22h, a equipe da viatura GMI-02, formada pelos agentes Rodrigues e Montini, foi acionada pela Central de Monitoramento de Itatiba (CMI) sobre uma motocicleta Yamaha YBR vermelha que ostentava placa registrada em Jarinu (SP). O sistema apontou divergência, já que o emplacamento pertence a uma motocicleta da mesma marca e modelo, porém de cor preta.
Segundo a central, o condutor havia acessado o bairro pela Avenida Antônio Nardi. Já de posse das características do suspeito, a equipe iniciou patrulhamento na região e conseguiu localizar a motocicleta. Durante a abordagem, os guardas constataram que o chassi estava suprimido, enquanto a numeração do motor permanecia intacta.
Após consulta ao sistema pelo número do motor, foi identificado que o emplacamento original do veículo corresponde a de uma motocicleta vermelha registrada em Belo Horizonte (MG). A placa afixada no veículo era incompatível com os dados oficiais.
O condutor identificado informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Questionado sobre a origem da motocicleta, o jovem afirmou ter adquirido o veículo por meio de anúncio na plataforma Facebook Marketplace, pelo valor de R$ 2 mil, pagos em dinheiro.
Ele declarou não conhecer a identidade do vendedor e relatou que a entrega foi feita por um homem que teria vindo de Campinas. Segundo o relato, a motocicleta foi transportada na carroceria de um veículo Fiat Strada e entregue em um lava-rápido localizado na Vila Rita.
Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. Diante das irregularidades constatadas, o jovem e a motocicleta foram encaminhados à Delegacia de Polícia, sem o uso de algemas, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade de plantão para as providências cabíveis.