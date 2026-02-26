A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (25), o segundo suspeito de participação no roubo seguido de morte de um motorista de aplicativo ocorrido no último domingo (22), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

Assim como na prisão do primeiro investigado, realizada na quarta-feira, esta segunda detenção ocorreu em ação conjunta com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pelas investigações do caso.

O suspeito foi encaminhado à sede da delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas.