26 de fevereiro de 2026
DIG e PM

Segundo suspeito de latrocínio de motorista e preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
JORNAL DE JUNDIAÍ
O suspeito foi levado pela PM até a sede da DIG
O suspeito foi levado pela PM até a sede da DIG

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quinta-feira (25), o segundo suspeito de participação no roubo seguido de morte de um motorista de aplicativo ocorrido no último domingo (22), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.

Assim como na prisão do primeiro investigado, realizada na quarta-feira, esta segunda detenção ocorreu em ação conjunta com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG), responsável pelas investigações do caso.

O suspeito foi encaminhado à sede da delegacia especializada, onde a ocorrência foi registrada e as medidas legais adotadas.

