O prazo para tirar o primeiro título ou regularizar o documento para votar nas eleições gerais de outubro termina em 6 de maio. A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado para organização do pleito, conforme determina a Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). O primeiro turno está marcado para 4 de outubro de 2026, para a disputa dos cargos de deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República.

O presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Jundiaí, Alceu Eder Massucato, reforça a importância de não perder o prazo. “A partir de 16 anos o voto é facultativo. A partir dos 18 ele passa a ser obrigatório, sob pena de multa”, explica. No Brasil, a multa para quem não votou e não justificou a ausência é definida pela Justiça Eleitoral e varia entre 3% e 10% do salário mínimo por turno. Na prática, o valor costuma ficar em torno de R$ 3,50 a R$ 4,00 por turno.

“O valor é baixo, mas há outras consequências. Por exemplo, a pessoa pode ter dificuldades para obter financiamento, tomar posse em concursos públicos e até para tirar passaporte se não estiver regularizada”, alerta.