Na última quarta-feira (25), a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba participou de reunião estratégica para discutir a equalização da tabela SUS Paulista e os critérios que impactam diretamente o financiamento da assistência hospitalar. O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
O encontro contou ainda com a presença do diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, Alberto Tomasi Diniz Tiefensee, e do assessor técnico parlamentar da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caio Cortes, do provedor da Santa Casa, Emerson Netto, o gestor estratégico da instituição, Kaue Demczuk, além da coordenadora de faturamento da instituição, Elaine Scarin, e a responsável pela prestação de contas, Eliane Netto.
A reunião teve continuidade em encontro com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP), Édson Rogatti.
“Esses encontros são sempre proveitosos. Neles, temos a possibilidade de darmos sugestões em assuntos sensíveis e que interessam diretamente a população do Estado de São Paulo", pontuou o provedor da Santa Casa, Emerson Netto.
A Santa Casa de Itatiba
Fundada em 1899, a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que atua com recursos provenientes de verbas públicas e privadas. A instituição realiza atendimentos 24 horas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e convênios, sendo referência na região em serviços hospitalares.