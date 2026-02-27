Na última quarta-feira (25), a Santa Casa de Misericórdia de Itatiba participou de reunião estratégica para discutir a equalização da tabela SUS Paulista e os critérios que impactam diretamente o financiamento da assistência hospitalar. O encontro ocorreu na sede da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

O encontro contou ainda com a presença do diretor do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, Alberto Tomasi Diniz Tiefensee, e do assessor técnico parlamentar da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Caio Cortes, do provedor da Santa Casa, Emerson Netto, o gestor estratégico da instituição, Kaue Demczuk, além da coordenadora de faturamento da instituição, Elaine Scarin, e a responsável pela prestação de contas, Eliane Netto.

A reunião teve continuidade em encontro com o presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo (FEHOSP), Édson Rogatti.