O homem suspeito de roubar e matar um motorista de aplicativo no último domingo (22), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25), em ação conjunta com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A prisão foi enquadrada como flagrante impróprio pelo delegado Roberto Souza Camargo Junior.
O chamado flagrante impróprio - também conhecido como quase-flagrante -, ocorre quando o suspeito é perseguido de forma ininterrupta logo após o crime e acaba detido em circunstâncias que indicam sua autoria. Nessa modalidade, não é necessária a apreensão imediata de objetos ligados ao crime, mas sim a comprovação de diligências contínuas.
Segundo o delegado, foi justamente o trabalho investigativo ininterrupto que permitiu o enquadramento. “Desde o momento em que o crime foi constatado, equipes da DIG e da PM iniciaram diligências ininterruptas, compartilhando informações, cruzando dados e realizando ações coordenadas na região”, afirmou.
Durante as investigações, também foi apurado que o suspeito pode estar envolvido em outro roubo contra motorista de aplicativo, ocorrido no dia 17 deste mês, quando a vítima também teria sido atacada com faca.
Após a prisão, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde aguardaria audiência de custódia.
O segundo envolvido no latrocínio continua sendo procurado. As investigações seguem sob responsabilidade da DIG, em conjunto com a 1ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar.
O CASO
Um motorista de aplicativo, de 28 anos, foi morto a facadas durante um assalto no fim de uma corrida, na Avenida das Palmeiras, no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí.
De acordo com as apurações, o profissional recebeu uma chamada e seguiu até o Terminal Colônia, onde dois passageiros embarcaram com destino ao bairro. Ao chegarem ao endereço final, os criminosos anunciaram o assalto.
Segundo a polícia, a vítima teria reagido e acabou sendo esfaqueada. Pessoas que presenciaram a ação acionaram a Polícia Militar, mas os autores fugiram antes da chegada das equipes, deixando para trás uma lâmina que pode ter sido usada no crime.
O motorista foi socorrido em estado gravíssimo e levado a um hospital em Campo Limpo Paulista, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) pela DIG.