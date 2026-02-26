O homem suspeito de roubar e matar um motorista de aplicativo no último domingo (22), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, foi preso pela Polícia Militar nesta quarta-feira (25), em ação conjunta com a Delegacia de Investigações Gerais (DIG). A prisão foi enquadrada como flagrante impróprio pelo delegado Roberto Souza Camargo Junior.

O chamado flagrante impróprio - também conhecido como quase-flagrante -, ocorre quando o suspeito é perseguido de forma ininterrupta logo após o crime e acaba detido em circunstâncias que indicam sua autoria. Nessa modalidade, não é necessária a apreensão imediata de objetos ligados ao crime, mas sim a comprovação de diligências contínuas.

Segundo o delegado, foi justamente o trabalho investigativo ininterrupto que permitiu o enquadramento. “Desde o momento em que o crime foi constatado, equipes da DIG e da PM iniciaram diligências ininterruptas, compartilhando informações, cruzando dados e realizando ações coordenadas na região”, afirmou.