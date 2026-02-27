O homem preso por guardas municipais do Apoio Tático na avenida Antônio Frederico Ozanan, em Jundiaí, nesta quinta-feira (26), transportava mais de 14 quilos de pasta base de cocaína, carga avaliada em aproximadamente R$ 2 milhões. Segundo ele, receberia R$ 1 mil pelo transporte do entorpecente.

A droga foi retirada em Jarinu e seria levada até a zona Leste da capital paulista, em São Paulo. O suspeito afirmou ainda que utilizaria o dinheiro para pagar prestações do carro e não para quitar a dívida de pensão alimentícia - débito que, inclusive, resultou na expedição de mandado de prisão contra ele.

A abordagem ocorreu após alerta emitido pela Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, que informou sobre o deslocamento do veículo entre os municípios, com indícios de que estaria sendo utilizado para o transporte de drogas.