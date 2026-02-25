O Paulista foi derrotado pelo Rio Preto por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Anísio Haddad. Os dois gols saíram nos minutos finais da partida e definiram o resultado fora de casa.

Após duelo equilibrado durante boa parte do jogo, o time da casa abriu o placar aos 84 minutos, com Marcos Henrique. Já nos acréscimos, aos 92, Guilherme converteu pênalti e ampliou.



Com a derrota, o Paulista caiu para a 9ª colocação do campeonato e deixou a zona de classificação do G8. A equipe agora precisa reagir nas próximas rodadas para seguir na briga por vaga na fase decisiva.