Série A3

Paulista sofre dois gols no fim e perde para o Rio Preto

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
@mullermsfotografia
Com a derrota, o Paulista caiu para a 9ª colocação do campeonato e deixou a zona de classificação do G8
O Paulista foi derrotado pelo Rio Preto por 2 a 0, na tarde desta quarta-feira (25), no estádio Anísio Haddad. Os dois gols saíram nos minutos finais da partida e definiram o resultado fora de casa.

Após duelo equilibrado durante boa parte do jogo, o time da casa abriu o placar aos 84 minutos, com Marcos Henrique. Já nos acréscimos, aos 92, Guilherme converteu pênalti e ampliou.

Com a derrota, o Paulista caiu para a 9ª colocação do campeonato e deixou a zona de classificação do G8. A equipe agora precisa reagir nas próximas rodadas para seguir na briga por vaga na fase decisiva.

O resultado aumenta a pressão na reta final da primeira fase, em um momento decisivo da competição.

