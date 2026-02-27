O Mercado das Artes de Vinhedo receberá, no dia 21 de março, um sábado, o espetáculo "Do Pantanal ao Mississippi", para mostrar que, na poesia, as águas brasileiras desaguam no rio americano. Criado por Agnaldo Araújo após 3 anos de pesquisa, o show une teatro, música e poesia para provar que em todo violeiro mora um bluesman.

Com um repertório que vai de Tião Carreiro e Luiz Gonzaga a Robert Johnson e Rolling Stones, a apresentação utiliza diversas violas e afinações para revelar a semelhança entre a cultura caipira e o blues. O fio condutor dessa viagem é a figura mítica do "Cramunhão", que guia o público entre essas duas tradições rurais.

O espetáculo é apresentado pelo Agnaldo Araújo Trio, com o homônimo na viola caipira, Salvador Sassa na percussão e bateria e Sylvio Passos na gaita.