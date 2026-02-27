27 de fevereiro de 2026
Tênis de Mesa

Calderano e Bruna conquistam Grand Smash

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
WTT
Hugo Calderano e Bruna Takahashi conquistaram neste sábado o título do Grand Smash de Singapura ao derrotarem a principal dupla do ranking mundial por 3 sets a 0. Com parciais de 11/7, 11/6 e 13/11, os brasileiros se tornaram os primeiros do país a vencer um torneio dessa categoria no tênis de mesa.

Terceira dupla mais bem ranqueada da competição, Calderano e Bruna perderam apenas um game em toda a campanha. Na semifinal, haviam superado Wong Chun Ting e Doo Hoi Kem por 3 a 1, garantindo presença inédita do Brasil em uma decisão de Grand Smash.

Na final, os brasileiros controlaram os dois primeiros sets e fecharam com autoridade. No terceiro, reagiram após início adverso, salvaram ponto decisivo e confirmaram a virada para assegurar o título.

A conquista também representou revanche diante dos sul-coreanos, que haviam vencido o confronto anterior no WTT Finals de 2025. Desta vez, a dupla brasileira impôs ritmo e consolidou um feito histórico para o país.

