JUNDIAÍ

Inscrições para beach tennis abrem domingo

Por Redação |
| Tempo de leitura: < 1 min
Divulgação
O Praia Tênis é um projeto público esportivo gratuito que integra o Programa Esporte Maior da SMEL
A Prefeitura de Jundiaí abre neste domingo (1º), às 9h, as inscrições para aulas gratuitas de beach tennis no Parque Mundo das Crianças. As vagas são limitadas e destinadas exclusivamente a moradores do município.

As inscrições deverão ser feitas pela plataforma Sympla. Podem participar adultos a partir de 19 anos, com turmas divididas entre 19 e 59 anos e outra para pessoas com 60 anos ou mais.

A iniciativa integra o Programa Esporte Maior, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), e busca incentivar hábitos saudáveis e ampliar a prática da modalidade na cidade.

