Em relação a valor de lançamentos e vendas, Jundiaí sem dúvidas tem destaque, com imóveis subindo acima da inflação, de acordo com análise do terceiro trimestre de 2025. Em lançamentos, a cidade ocupa a 4ª colocação entre as 41 cidades analisadas, com tíquete médio de R$ 655,8 mil. Já em vendas, é a 3ª, com valor médio de R$ 607,4 mil. Isso mostra que são lançados mais imóveis de alto padrão, que elevam o valor médio, mas a busca da população que adquire imóveis é por opções mais acessíveis. "Os produtos de perfil Minha Casa, Minha Vida, os mais baratos, são esses que estão realmente com grande volume de vendas. Agora, a gente deve ter um cenário de estoque com mais concentração de unidades nos padrões mais altos", diz ele, lembrando que geralmente imóveis populares, como Minha Casa, Minha Vida, vão até R$ 350 mil.

"55% do estoque de Jundiaí é de imóvel de mais de R$ 900 mil. Em uma sequência, 32% são imóveis entre R$ 230 e R$ 500 mil, ou seja, vamos dizer que as faixas 2, 3 e 4, do Minha Casa, Minha Vida; 7% são imóveis de R$ 500 a R$ 750 mil e outros 7% são de imóveis entre R$ 750 a R$ 900 mil", explica Eli. Na oferta final de estoque até setembro do ano passado, 86% do estoque da cidade é de produtos de médio e alto padrões e apenas 14% do estoque abrange o Minha Casa, Minha Vida.

Para este ano, Eli lembra que a oferta e a procura precisam "conversar". "Sobre perspectiva para 2026 em Jundiaí, vai depender muito do perfil do imóvel que vai ser lançado daqui para frente. Se a gente continuar com uma grande participação dos produtos de médio e alto padrão, acredito que a gente deva ter uma certa desaceleração nas vendas, não que fique numa posição ruim, mas que a gente tenha uma certa redução na velocidade de vendas desses produtos de médio e alto padrão. Agora, se o empresário de Jundiaí começar a lançar mais produtos de Minha Casa, Minha Vida, a gente deve ter um 2026 com bom volume de vendas e uma posição de Jundiaí em destaque no cenário aqui do interior de São Paulo."