O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como inflação do aluguel, registrou queda de 0,73% em fevereiro, revertendo a alta observada em janeiro, quando havia avançado 0,41%. Com esse resultado, o índice passa a acumular queda de 0,32% no ano e de 2,67% em 12 meses. Em fevereiro de 2025, o IGP-M havia apresentado alta de 1,06% no mês, acumulando variação de 8,44% em 12 meses.



Em fevereiro, a taxa do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA) caiu 1,18%, invertendo o movimento quando comparado à taxa de janeiro, de 0,34%. O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou taxa de 0,30% em fevereiro, inferior ao mês de janeiro, quando o índice tinha subido 0,51%.

Segundo a FGV, entre as oito classes de despesa que compõem o índice, cinco apresentaram recuos em suas taxas de variação: alimentação (0,66% para 0,17%), saúde e cuidados pessoais (0,60% para 0,12%), educação, leitura e recreação (1,38% para 0,72%), transportes (0,71% para 0,53%) e vestuário (-0,16% para -0,43%). Em sentido oposto, os grupos habitação (0,06% para 0,33%), despesas diversas (0,17% para 0,37%) e comunicação (0,00% para 0,01%) tiveram aumentos.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) subiu 0,34% em fevereiro, desacelerando em relação ao mês anterior, quando registrou alta de 0,63%. O grupo materiais e equipamentos recuou de 0,35% para 0,30%; o grupo serviços aumentou de 0,25% para 0,36%; e o grupo mão de obra diminuiu de 1,03% para 0,39%.